HDP o tecavüzün sessiz ortağı

HDP eski milletvekili Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz skandalı, kamuoyunda infiale yol açarken, HDP'li kadın milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu'nda, skandala ilişkin pişkin tavır sergiledi.







Tuma Çelik'in tecavüzüne uğrayan D.K'nın daha önce HDP'li kadın milletvekillerinden yardım istediği ortaya çıkarken, olayın HDP Kadın Meclisi'ne geldiğini belirterek 'iki tarafın da evli olarak karşılıklı ve gönüllü bir beraberlik yaşamış" şeklinde ifadeler kullandığı belirtilen İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Genel Kurul'da skandal sözlerinden çark etti ve "Tuma Çelik'in yaptığı halttan haberim yoktu" dedi.







Genel Kurul'da HDP'li Kaya ile AK Partili kadın milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşanırken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP'li kadın milletvekillerine tecavüz skandalıyla ilgili "Siz bunun sessiz ortaklarısınız" dedi. Zengin HDP'lilere şöyle seslendi:

Siz bu konuda suçlusunuz. Bu yüzden bence artık bu konuda ağzınızı açmayın. Buraya geldiğinizde 'kadın', 'şiddet' falan demeyin. Burada bu konu artık bitmiştir.

Siz bunun sessiz ortaklarısınız. Bu yüzden sizi samimiyete, mahcubiyete ve öz denetime davet ediyorum.

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'SUÇLUYU KORUDULAR'

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği mağdur kadının avukatı Adile Gürbüz ise SABAH'a konuştu. Gürbüz, HDP'li milletvekillerinin skandala sessiz kaldığını söyleyerek, "Vekil sandalye sayısını mağdura tercih ettiler. HDP tarafından suçlu korunmaya çalışılmıştır. Suçu bildirmemek de ayrıca suçtur. Müvekkilim yargıya gitmeden önce HDP yönetici/vekillerine suçluyu anlatmış ve yardım istemiştir. Aksine mağduru suçlayan, tersleyen beyanlarla geri çevrilmiştir. Bu suç bireysel değildir! Suçlu korunmaya çalışılmıştır. Suçu bildirmemek de ayrıca suçtur" dedi.

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