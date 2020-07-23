‘Heyecanı hiçe yakın’

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, davetli olduğu halde Ayasofya'nın açılışına katılmayacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ima ederek, şöyle dedi: "Ayasofya'nın ibadete açılacağını öğrenen Tokatlılar umreye gider gibi bir hazırlık yaptılar. Onlardaki heyecanı görünce kendi heyecanımızı az buldum. Özellikle davete icabet etmeyenlerin heyecanının neredeyse hiçe yakın olduğunu görüyorum. Neredeyse cuma namazı gibi toplu olarak kılınmasının vacip olduğu yerlerde ibadetin bir gösteriş gibi, buraya gitmenin sanki bir siyasi şovmuş gibi anlatıldığı durumlara rastlıyoruz. Bu manada ben, bütün siyasileri milletimizin hissiyatıyla paralel bir duygudaşlığa davet ediyorum" ANKARA