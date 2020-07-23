İşte Libya’da kalıcı ateşkes için yol haritası

Sürdürülebilir ateşkes için ortak çabaLibyalılar arası siyasi diyalogİhtiyaç duyan herkese insani yardım imkanıOrtak Çalışma Grubu'nun oluşturulması değerlendirilecekAnkara'daki istişareleri müteakip yakın zamanda Moskova'da heyetler biraraya gelecekTürkiye'nin İHA ve SİHA ve askeri eğitim danışmanlık desteğiyle Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) büyük güç kazandığı Libya'da, meşru güçler, darbeci Hafter'in ele geçirdiği Sirte kentini kontrol altına almak için operasyon hazırlıklarını hızlandırdı. Türk ve Rus heyetler ise Ankara'da Libya konulu yüksek istişare toplantısında bir araya geldi. Türk tarafı görüşmelerde, Türkiye'nin bölgede ateşkes taraftarı olduğunu, ancak ateşkes ve siyasi süreç için tüm gerekli şartların oluşması gerektiğinin altını çizdi. Rus heyetle gerçekleştirilen toplantı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde, Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına dair inancın yinelendiği belirtildi. Açıklamada "Türkiye ve Rusya, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla ortak çabaları sürdürme kararı aldı" denildi. Toplantı öncesi diplomatik kaynaklar, "UMH, operasyon hazırlıklarını sürdürüyor ancak, operasyon öncesi diplomasi kanalıyla sorunun çözülmesi yöntemi deneniyor" diye konuştu.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki teknik bir heyet, Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetle 2 gün süren toplantılar gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Libya'da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece zemin hazırlamak amacıyla liderleri 8 Ocak'ta İstanbul'da bir girişim başlatan Türkiye ve Rusya'nın, Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM Şartı'nın amaçları ve ilkelerine güçlü bağlılıklarını yinelediği bildirildi. 5 maddelik ortak açıklamada da sürdürülebilir ateşkes için ortak çaba vurgusu yapılarak heyetlerin Moskova'da da istişare toplantısı yapacağı duyuruldu.