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Kaçakçılık zanlısı 2 kişiye adli kontrol

merkezli 5 ilde düzenlenen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 17:20 ABONE OL
Kaçakçılık zanlısı 2 kişiye adli kontrol
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında önceki sabah Samsun merkezli 5 ili kapsayan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 41 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve objeler, 1 adet antika olduğu değerlendirilen tabanca, 3 adet metal el dedektörü, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 14 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 15 kişi gözaltına alındı. 13 kişi ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, R.D. ve M.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kaçakçılık zanlısı 2 kişiye adli kontrol
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