Kadınlarımız güvenli değilse hiçbirimiz huzur bulamayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aHaber'de katldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:Üzüntümüz çok büyük. Yüreğim sızlıyor. Pınar evladımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Pınar evladımızın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun eksiksiz ve tam olarak uygulanması lazım. Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz. Kadınlara yönelik şiddet ve cinayet vakalarının artış göstermesi toplumsal huzurumuzu boğazlıyor. Kadınlarımız güvenli değilse hiçbirimiz huzur ve sükûnet bulamayız. Yalnızca kanuni tedbirlerle değil, ahlaki, manevi, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik önlem ve önerileri de devreye almak şart. Türkiye'nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıp kaldırmamayı iyi değerlendirmeliyiz. Kadın cinayetini engelleyemezsek hepimiz sosyal maliyeti yüksek bir çığın altında kalırız.(Tuma Çelik'in tecavüz skandalı) Bu tecavüz yeni değil. Üzeri örtülmüş. Mağdure tehdit ve şantajlarla sindirilmek istenmiş. Konu gündeme düşünce HDP tutuştu, telaşlandı. Tepkileri en aza çekmek için ihraç kartını devreye soktu. Tecavüz faili alçağın sadece milletvekilliği dokunulmazlığı değil, milletvekilliği de düşürülmeli. Sonra da yargı önünde hesap vermeli. Kadınları, çocukları, gençleri bunlardan uzak tutmak mecburiyet. Bebek katillerinin siyasi uzantılarının kadın düşmanı oldukları, masumlara kıydıkları bir kez daha netleşti.101 şahsın isimlerini tek tek inceledim. Anlaşılan hain Gülen'in kaldığı yerden saçları ağarmış, ama yüzleri kızarmamış eski Marksist- Leninistler devam etmek istiyor. Türkiye'nin hassas bir döneminde, sosyal medya ile ilgili kanuni düzenlemenin gündeme geldiği bir ortamda bu bildirinin kamuoyuna yansıması kirli bir hesabın ve planın varlığına işarettir. FETÖ yurtta sulh konseyi kurmuştu. Bunlar da yurtta barış dünyada barış çağrısı yapıyor. Sanki savaşa giden var! Bana göre sözünü ettiğimiz bildiri aksaçlı bildirisi değil, akbaba bildirisidir... Adeta FETÖ-PKK-DHKP-C ortak bildirisi... Diyorlar ki, ülkemiz bugüne kadar böylesine koyu karanlık bir dönem yaşamamıştır... Türk milletini uzun yıllardır tehdit eden gafiller tehdit altında olduklarını söylemişler... Z kuşağına akıllarınca mesaj veriyorlar. Gözleri çakmak çakmak olan zeki ve şuurlu Türk gençliği bu oyunlara gelmez, bu telkinlere kapılmaz... Bir elleriyle bildiri okuyorlar, diğer elleriyle viski yudumluyorlar... Keseleri ve kasaları dolu. Yedikleri önünde yemedikleri arkalarında. İnfiale davet var. En başta devrimci gençliğin bunları reddetmesi ve tuzağa düşmemesi lazım. Kendilerine ak saçlı diyen bu kokuşmuşların ayarı ve akordu hepten bozuk. İdeolojik körlüğün ve Türkiye husumetinin pençesinde olan bu provokatörlere gençliğimizi teslim etmeyeceğiz. ANKARA