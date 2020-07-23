Korona virüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanları için meslektaşları türkü söyledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle görevleri başındayken hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları için meslektaşları kamera karşısına geçti. Trabzon'da çeşitli hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarından kimi eline aldığı enstrümanla kimi ise karşısına geçtiği mikrofondan "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım" türküsünü yeniden yorumladı.Covid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak için türkü söyleyen sağlık çalışanları sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.