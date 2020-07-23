Pınar’ın son karesi o çerçeveye asıldı!

NE OLMUŞTU?

Muğla'da üniversite okuyan Bitlisli Pınar Gültekin'in kendisinden haber alamayan yakınları tarafından kayıp ihbarı verildikten 4 gün sonra kamera kayıtları aracılığı ile kendisini takıntı haline getiren Cemal Metin Avcı tarafından bir bağ evine götürüldüğü ve burada vahşice önce boğularak, ardından da yakılıp üzerine beton dökülerek katledildiği ortaya çıkmıştı.

Benzinlikten şişe ile cesedi yakmak için benzin aldığı görüntülere dahi ulaşılan katil zanlısı cinayeti itiraf ederek tutuklanmıştı.