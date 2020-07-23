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Pınar’ın son karesi o çerçeveye asıldı!

Muğla’da tarafından vahşice katledilen ’in sosyal medyadan paylaştığı son fotoğraf, yanındaki çerçeveye konuldu. O kareyi arkadaşı sosyal medyadan paylaştı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 23.7.2020 17:52 Son Güncelleme: 23.7.2020 17:55 ABONE OL
Pınar’ın son karesi o çerçeveye asıldı!

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca 'Canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı.

O ÇERÇEVEDE ARTIK O FOTOĞRAF VAR

Tüm bu gelişmeler ardından, Pınar Gültekin'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden son paylaştığı kare orada bulunan çerçeveye konuldu. Twitter üzerinden Pınar'ın son çekildiği yere asılan çerçeveyi paylaşan Polat Öziş, "Pınar'ın son paylaşımıydı bu fotoğraf. Şimdiyse duvarda asılı..." yazdı.

NE OLMUŞTU?

Muğla'da üniversite okuyan Bitlisli Pınar Gültekin'in kendisinden haber alamayan yakınları tarafından kayıp ihbarı verildikten 4 gün sonra kamera kayıtları aracılığı ile kendisini takıntı haline getiren Cemal Metin Avcı tarafından bir bağ evine götürüldüğü ve burada vahşice önce boğularak, ardından da yakılıp üzerine beton dökülerek katledildiği ortaya çıkmıştı.

Benzinlikten şişe ile cesedi yakmak için benzin aldığı görüntülere dahi ulaşılan katil zanlısı cinayeti itiraf ederek tutuklanmıştı.

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Pınar’ın son karesi o çerçeveye asıldı!
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