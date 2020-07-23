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: AYM'deki davasında flaş gelişme!

haberi: , 'nun hak ihlali başvurusu hakkındaki kararını erteledi. Eski CHP Milletvekili Berberoğlu'na MİT TIR'ları davasında, “siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamaktan” verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'da onanarak kesinleşmişti. Berberoğlu, yargılama sürecinde tutukluluğunun hukuksuz olduğu iddiasıyla AYM'ye başvurmuştu.

Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:57 Son Güncelleme: 23.7.2020 11:13 ABONE OL
Son dakika: AYM'deki Enis Berberoğlu davasında flaş gelişme!

Anayasa Mahkemesi, eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun hak ihlali başvurusu ile ilgili kararı ertelediğini açıkladı.

AYM resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 23 Temmuz'da duruşmanın olacağını bildirmişti. Açıklamada, "Başvuru; dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir" ifadeleri yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

Enis Berberoğlu'na, MİT TIR'ları davasında, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamaktan" verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'da onanarak kesinleşmişti. Berberoğlu, yargılama sürecinde tutukluluğunun hukuksuz olduğu iddiasıyla AYM'ye başvurmuştu.

Milletvekilliği düşürülen CHP Eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 5 yıl 10 ay hapis cezası aldığı davanın detayları…

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Son dakika: AYM'deki Enis Berberoğlu davasında flaş gelişme!
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