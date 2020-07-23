Son dakika: AYM'den çoklu baro ve bekçilik düzenlemesi başvuruları ile ilgili karar!

Anayasa Mahkemesi bugün art arda kararlar açıkladı. AYM ilk olarak eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun hak ihlali başvurusunu değerlendirdi. Kararın açıklanması eylül ayına ertelendi.

CHP çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürdü | Video

AYM daha sonra ise CHP'nin çoklu baro düzenlemesi ve bekçilik düzenlemesi ile ilgili itiraz başvurularını görüştü. Başvurular, yürütmenin durdurulması istemiyle yapılmıştı.

AYM yaptığı açıklamada her iki düzenlemenin de durdurulmasına gerek bir durum olmadığını bildirdi. Yapılan başvuruları reddetti.

CHP’nin AYM başvurusunda skandal destek

Son dakika: CHP'nin 'İnfaz Yasası'nın iptali için AYM'ye yaptığı başvuru ile ilgili karar açıklandı...

CHP çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürdü