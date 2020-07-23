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: 'den çoklu baro ve başvuruları ile ilgili karar!

haberine göre; , ve ile ilgili durdurma taleplerine ilişkin kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, başvuruların reddedildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 23.7.2020 14:04 Son Güncelleme: 23.7.2020 14:12 ABONE OL
Son dakika: AYM'den çoklu baro ve bekçilik düzenlemesi başvuruları ile ilgili karar!

Anayasa Mahkemesi bugün art arda kararlar açıkladı. AYM ilk olarak eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun hak ihlali başvurusunu değerlendirdi. Kararın açıklanması eylül ayına ertelendi.

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AYM daha sonra ise CHP'nin çoklu baro düzenlemesi ve bekçilik düzenlemesi ile ilgili itiraz başvurularını görüştü. Başvurular, yürütmenin durdurulması istemiyle yapılmıştı.

AYM yaptığı açıklamada her iki düzenlemenin de durdurulmasına gerek bir durum olmadığını bildirdi. Yapılan başvuruları reddetti.

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Son dakika: AYM'den çoklu baro ve bekçilik düzenlemesi başvuruları ile ilgili karar!
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