Son dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu

Caminin ön kapısına asılan "Ayasofya Kebir Cami-i Şerifi" yazılı tabelayı Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Tabelanın Türkçe ve İngilizce olduğu görülüyor. Erdoğan burada fotoğraf da çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde 1 saati aşkın süre incelemelerde bulunduktan sonra buradan ayrıldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor! | Video

Ziyaret sırasında Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

TABELA ASILDI

Ayasofya Camisi'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı

CUMA PROGRAMI BELLİ OLDU

Ayasofya Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra yarın kılınacak cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah 10.00'da sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim okunacak.

Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas'ı tilavet edecek.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.