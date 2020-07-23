Son dakika haberi | Bakan Varank duyurdu! MEB ile önemli işbirliği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan eğitim öğretim ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Varank, "MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız." dedi.
Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:49Son Güncelleme: 23.7.2020 10:58ABONE OL
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız." dedi.
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Son dakika haberi | Bakan Varank duyurdu! MEB ile önemli işbirliği