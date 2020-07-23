Son dakika haberi | Bakan Varank duyurdu! MEB ile önemli işbirliği

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız." dedi.

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