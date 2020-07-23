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haberi | Bakan Varank duyurdu! ile önemli işbirliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan öğretim ile ilgili açıklaması geldi. Varank, " ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:49 Son Güncelleme: 23.7.2020 10:58 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Varank duyurdu! MEB ile önemli işbirliği

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız." dedi.

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Son dakika haberi | Bakan Varank duyurdu! MEB ile önemli işbirliği
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