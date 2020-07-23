Son dakika haberler: Yunanistan rahat durmuyor! Saniye saniye kaydedildi...

"KAYIĞA ATLAMAYA ÇALIŞTILAR"

Bir diğer kaptan Serkan Vural ise "Bu Ege'de bu yaşadığımız ilk değil başka da karşılaştık. Son zamanlarda gitgide dozunu artıra artıra yapıyorlar. Eskiden ateş ediyorlardı şimdi kayığa atlamaya çalışıyorlar. Bize taş atıyorlar. Temmuz 15'de uluslararası sularda avcılık başladı. 6 mil sınırı var bu sınırlar bizim sınırımızda kalıyor. Bunu yetkili mercilere ilettik. Bu sıkıntılar yarın başka şekilde yaşanabilir. Bu sorunu her zaman yaşıyoruz ve yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz" diye konuştu.