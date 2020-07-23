SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 23 Temmuz corona virüs verileri

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 23 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 23 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

Son dakika: Corona virüs 23 Temmuz günlük vaka sayısı açıklandı! Son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti | Video

23 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum.

DÜNKÜ VERİLER

Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz.