Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldık. İki yıl önce bir söz verdik: Durmadan çalışacağız. Hep çalışacağız! Medeniyetimize layık bir şekilde halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.Yeni hükümet sistemiyle bağımsız ekonominin inşa dönemi başladı. Faiz ve kurun dışardan piyasa dışı yöntemlerle spekülatif olarak dışardan belirlendiği dönemin sona erdi. Sistemle para ve maliye politikalarında uyum sağlandı. Pandemi döneminde bütün vatandaşlara, sektörlere doğrudan, dolaylı destek sağlandı. Bütçe ve ekonominin makro dengelerinde bozulma yaşanmadı. İhracatçıyı, sanayiciyi destekleyen, Türkiye'nin yeni ekonomi çerçevesine uygun olarak yeni üretim, finansman modeli konusunda doğru adımlar atıldı. Merkez Bankası gerçekten bağımsız oldu. İhracatımız dünya pazarlarındaki daralmaya rağmen arttı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi günün ihtiyaçlarına cevap veriyor. Geçen 2 yılda icraatlarda ve karar alımındaki hıza baktığımızda sistemin ne kadar yerinde olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin içeride ve dışarıdaki sorunlarını çözecek yapısal bir değişikliğe ihtiyacı vardı. MHP olarak bu sistemin savunucusuyuz. 2023 hedeflerimizi yapılan atılımlarla gerçekleştireceğiz.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde çok başarılı icraatlar gerçekleşmiştir. Türkiye'nin geleceğinin önünü açmıştır. Türkiye, 2 yıl içerisinde dünyaya kendini göstermiştir. Hızlı, etkili sonuç alınması sayesinde de siyasi kargaşaların önüne geçildi.