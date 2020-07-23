Tarihi açılışa PTT’den özel pul

Tarihi gün için PTT de özel pul bastırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 ayrı pul bastırıldığını belirterek, pulların 24 Temmuz'da tedavüle sunulacağını açıkladı. Buna göre hazırlanan 2 çeşit pulun her biri 100'er bin adet, ilk gün zarfı ise 2 bin 500 adet basıldı. Birinci pulda Ayasofya'nın İstanbul'un fethi ile birlikte Osmanlı topraklarında cami olarak ibadete açılması nedeniyle İstanbul silüeti ile birlikte betimlendi. Diğer pul ise Ayasofya Camii'nin tekrar özgürlüğüne kavuştuğu mesajını vermek için üzerindeki uçan kuşları ve özgürlüğü temsil eden figürleri içeriyor.