2 PKK/YPG’li terörist yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı. Diğer taraftan ülkeye kaçak yollarla girerek Ankara'ya geldiği belirlenen terör örgütü PKK/YPG üyesi F.A, TEM ve İstihbarat ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan teröristin, Suriye'deki çatışma bölgelerinde yer aldığı, terör örgütünün üniforması ile sözde örgüt şehitliğinde çekilmiş fotoğrafları sayesinde kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.