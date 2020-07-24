Ayasofya Vakfiyesi tarihe ışık tutuyor

Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi, Ayasofya Camisi'ne yönelik asırlar öncesine ait birçok önemli detayı içeriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde özenle saklanan, vakfiyeyle ilgli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uzmanı Hakkı Şahin, şunları anlattı:Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı camiye dönüştürdü ve bir vakıf kurdu. Vakfın gelirleri, giderleri, caminin onarımları, bakımları için de bir vakfiye oluşturdu. Vakfiye 65 metre 30 santimetre uzunluğunda ve 38 santimetre enindedir. 110 eklentiden oluşmakta. Kısmen ceylan derisi, kısmen de aharlı kağıt üzerine Arapça yazılmış. Dışı ipek atlasla kaplanmıştır.Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya Camisi'ne o kadar çok önem veriyordu ki ayakta kalabilmesi için birçok gayrimenkulün gelirlerini vakfa aktardı. Hatta bununla ilgili 2 bin 508 dükkanın geliri direkt vakfa bağışlandı.