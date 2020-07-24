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Ayasofya'da kılınan namazın ardından Yunan Başbakan Miçotakis’ten skandal sözler!

86 yıl aradan sonra kılınan namazla, bugün tekrar ibadete açıldı. Başbakanı Miçotakis Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili TV'de küstah açıklamalarda bulundu. Miçotakis, "Bugün 'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" ifadelerini kullanırken Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelendirerek skandal sözler sarfetti.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 22:47 Son Güncelleme: 24.7.2020 22:49 ABONE OL
Ayasofya'da kılınan namazın ardından Yunan Başbakan Miçotakis’ten skandal sözler!

86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofya Camii, bugün kılınan ilk Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması İslam alemi ve Türkiye'de sevinçle karşılanırken, Yunanistan'da şok etkisine neden oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, tarihi günde kameraların karşısında geçti.

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Yunan Başbakan 'Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir' dedi. Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden cami yapmasına uluslararası tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Miçotakis, Avrupa'ya seslendi.

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Ayasofya'da kılınan namazın ardından Yunan Başbakan Miçotakis’ten skandal sözler!
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