Ayasofya'nın minarelerinden 4 müezzin birlikte sela okudu

Başta Ayasofya Meydanı olmak üzere vatandaşlarca doldurulan alanlardan tekbir sesleri yükselirken, tarihi ana tanıklık edenler, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti.

Sıcak havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren daha önce belirlenen Cuma namazını kılma alanlarına gelenler, Ayasofya'nın minarelerinden okunan selayı kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından canlı yayın yapıldı

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden canlı yayın yapıldı. "Ayasofya Camii" etiketiyle yapılan yayın paylaşımına "İlk cuma namazı" notu düşüldü.