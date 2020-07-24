Son dakika | Bakan Albayrak'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i paylaşımı: Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...

Son dakika haberi: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı.
KALBİMİZDE YASİN, ZİHNİMİZDE FETİH
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i paylaşımı geldi. Bakan Albayrak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah" dedi.
Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize,— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 24, 2020
Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik.
Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...
Nasib dedik, ya Nasib...
Elhamdülillah 👏 pic.twitter.com/MFAdfUmmeW