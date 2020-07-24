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| Bakan Albayrak'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i paylaşımı: Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...

haberi... Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i paylaşımı geldi. Bakan Albayrak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede 'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib...  Elhamdülillah" dedi.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 15:32 Son Güncelleme: 24.7.2020 15:48 ABONE OL
Son dakika | Bakan Albayrak'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i paylaşımı: Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...

Son dakika haberi: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı.

KALBİMİZDE YASİN, ZİHNİMİZDE FETİH

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i paylaşımı geldi. Bakan Albayrak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah" dedi.

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Son dakika | Bakan Albayrak'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i paylaşımı: Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...
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