Bakan Çavuşoğlu'ndan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile tarihte yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamdolsun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı. Aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık tarihinde de..." ifadesini kullandı.

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