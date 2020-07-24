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Bakan Çavuşoğlu'ndan, mesajı!

Dışişleri Bakanı , 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan ile tarihte yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 17:19 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile tarihte yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamdolsun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı. Aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık tarihinde de..." ifadesini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi mesajı!
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