Çocuklarımızı kaçıran HDP’dir O yüzden sesleri hiç çıkmıyor

Evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl binası önünde başlattığı eylem 325'inci gününü geride bıraktı. 140 ailenin devam ettirdiği eyleme katılan aileler nöbete devam etmekte kararlı olduklarını vurgularken, 2014'te kaçırılan oğlu Tuncay (14) için eyleme katılan Şevket Bingöl, HDP'ye tepki gösterdi. Bingöl, HDP'lilerin geçen süreye rağmen kendileriyle görüşmemesine tepki gösterdi. HDP'lilerin suçlu olduklarını bildiği için kendileriyle görüşmediğini ifade eden Bingöl, "325 gündür burada bekliyoruz. HDP'den bize, herhangi bir açıklama gelmedi. Çünkü HDP hep bizden kaçıyor. Çocuklarımızı kaçırdıkların için suçludur. Suçunu da bildiği için gelemiyor. Eğer gerçekten de Kürt davası yapsalardı, onların da çocukları orada ölecekti. Çünkü Kürtlerin kanı üstünde rant oynuyorlar. Eğer biz Kürtler akıllı olursak bunları aramızdan sileriz. Burada 325 gündür bekliyoruz. HDP'liler hiçbir zaman bizimle görüşmedi. Çünkü suçlu oldukları için suçlu olduklarını bildikleri için gelmiyorlar" dedi.