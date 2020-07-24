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Emine Erdoğan'dan paylaşımı!

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, 'nin millete ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

AA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 16:51 Son Güncelleme: 24.7.2020 16:57 ABONE OL
Emine Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin millete ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mübarek cuma gününe ermeyi nasip eden Rabb'imize şükürler olsun. Bu muhteşem mabedin duvarlarına asırlardır sinen dualara şükür dualarımız, ruhuna sevinç gözyaşlarımız eklendi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile incelemelerde bulunduğu sırada çekilen fotoğrafları da yer aldı.

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Emine Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı!
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