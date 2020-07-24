FETÖ’cü 14 asker gözaltına alındı

ANKARA'DA FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 4'ü muvazzaf, 15'i ise ihraç edilmiş 20 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün mahrem yapısındaki kişilerin büfelerdeki sabit hatlar ya da ankesörlü telefonlarla yaptıkları aramaların analizlerinden yararlanıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, 12 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı. Diğer şüphelilerden yakalanması için operasyonlar sürüyor. ANKARA