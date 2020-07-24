Gazeteci Mehmet Ali Kışlalı hayatını kaybetti

Mehmet Ali Kışlalı kimdir?

1933 Kilis doğumlu olan Kışlalı 1953 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1960 yılında bitirdi.

Gazeteciliğe üniversite yıllarında adım atan Kışlalı, 1957'e kadar Zafer, 1960'a kadar da Yenigün gazetesinde çalıştı.

1962'den sonra aynı zamanda The New York Times, Daily Telegraph ve Time gazete ve dergilerinin Türkiye muhabirliğini yaptı.

Daha sonra 1990 yıllarında Tercüman'da yazılar yazdı, İhlas Haber Ajansı'nın Ankara temsilciliğini yaptı. 12 yıla yakın süre Radikal gazetesinde yazarlık yapan ve mesleğinde birçok ödül alan Kışlalı iki çocuk sahibiydi.

Kışlalı, 1999 yılında arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın abisi ve aynı zamanda Hıncal Uluç ve Öcal Uluç'un kuzeniydi.