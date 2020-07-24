İşte okullarda yeni dönem: Esnek ve karma model

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Milli Eğitim komisyonu üyeleri ile bir araya geldi. Selçuk, EBA sistemi ile ilgili geniş bilgi verirken, 31 Ağustos'ta açılacak okullara ilişkin yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgide paylaştı. Selçuk, "Okullar açılacak mı" sorusuna karşılık, "Okulların açılıp açılmayacağı, açılması halinde eğitimin nasıl olacağına Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda karar verilecek" dedi. Selçuk'un milletvekilleri ile yaptığı toplantısındaki mesajları ile SABAH'ın yapılan çalışmalara ilişkin ulaştığı bilgilere göre yeni dönem planlamaları şöyle:Milli Eğitim Bakanlığı, her türlü olasılığına karşı çeşitli senaryolar hazırladı ve bunlar üzerinde çalışmaya başladı. Buna göre salgında azalma olmazsa uzaktan eğitim yapılacak. Bunun için EBA sisteminin tespit edilen aksaklıkları giderilecek, yeni eklemeler yapılacak.İkinci ve gerçekleşmesi şu aşamada en yakın görülen ise 'hibrit' model. Buna göre sınıflar ikiye bölünecek ve öğrenciler farklı günlerde okula gelecek. Bir grup pazartesi, salı, cuma, ikinci grup salı, Perşembe ve cumartesi okula gelecek.Sadece Türkçe, matematik, fen bilgisi, fizik, kimya gibi temel dersler okulda verilecek ve bunların ders saati düşürülecek. Tarih, coğrafya, beden eğitim, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim ile verilecek.Ders saatinin 30 dakikaya düşürülmesi planlanıyor. Böylece çocukların aynı ortamda çok uzun kalmasının önüne geçilecek. Hem ders sayısı hem de ders saati düştüğü için okulda kalma süreleri de azalmış olacak.Sınıflardaki seyretme nedeniyle ortaya çıkacak okul gereksimi için de çalışma yapılıyor. İşte yapılacaklar:Her yıl ortaokuldan liseye yaklaşık 1 milyon 200 bin kadar öğrenci geçiyor. Okula başlama yaşının 60 aya çekilmesi ile okula başlayan çocuklar bu yıl liseye geçecek. Sayı da 1 milyon 700 bine kadar çıkmış olacak. Pandemi önlemlerinin yanında bunun için de ayrı bir yapılanma gerekiyor.Türkiye genelinde 12 bin okul binası şu anda çeşitli nedenler ile kullanılmıyor. 7 bin okul tadilatlar ile kullanılabilir hale gelecek durumda. Bunlar için gerekli tadilatlar yapılmaya başlandı ve 31 Mart ile birlikte kullanılmaları planlanıyor.Kamuya ait binalar ve öğrenci sayısı çok düşük olan fakültelerin binaları da okullar için kullanılacak.