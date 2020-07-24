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MSB: Çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 12:00 Son Güncelleme: 24.7.2020 12:01 ABONE OL
MSB: Çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen sığınaklarda PKK'ya ait silah, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Tespit edilen malzemeler METİ timi tarafından imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 1 adet 60 milimetrelik havan, 5 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 9 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı, 7 adet Zagros mühimmatı, 10 kiloluk el yapımı patlayıcı, 250 gram barut, 39 çuval+255 kilo amonyumnitrat, 1 adet tahrip kapsülü, infilakli fitil, 10 adet oksijen tüpü, 3 çuval gaz maskesi, 20 adet termal şemsiye, 20 adet çeşitli ebatlarda akü, 1 adet elektrikli darbeli matkap, çok sayıda kafa lambası, 2 adet kamera, 1 adet telsiz, 20 adet çeşitli boyutlarda tüp, 4 jelikan mazot, 12 jelikan benzin ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

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MSB: Çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi
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