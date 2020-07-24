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Selanik'teki Hristiyanlardan protestosu!

86 yıllık esaretten kurtulan Ayasofya'nın, bugün kılınan Cuma namazıyla ibadete açılması Selanik'te  ediliyor. Öfkeli Selanikliler, yerel Ayasofya kilisesine giderek kendilerince dua okuyor. Yunanlı politikacı, yazar ve ilahiyatçılar da Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesine tepki gösteriyor.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 21:51 Son Güncelleme: 24.7.2020 22:20 ABONE OL
Selanik'teki Hristiyanlardan Ayasofya Camii protestosu!

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Hristiyanlar, İstanbul'un fethinin mührü Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini protesto ediyor.

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti ve vakfiyesi olan Ayasofya, yüzyıllarca cami olarak kullanıldıktan sonra müzeye çevrilerek ibadete kapatılmıştı. Danıştay'ın kararı ile yeniden aslına döndürülen tarihi yapı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından bugün kılınan Cuma namazı ile birlikte yeniden cami vasfını kazandı.

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İslam dünyasında coşkuya sebep olan tarihi karar, bir kısım Hristiyanları kızdırdı.

Bu kapsamda Selanik'teki Ayasofya kilisesine gelen öfkeli Selanik halkı kendi dini inançlarına göre uygulamalarda bulunuyor.

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Sputnik'in aktardığına göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da da Ayasofya protestoları başladı. Yunan göstericiler eski parlamento binasının bulunduğu Stadiou Sokağında bir araya geldi.

Yunanlı politikacı, yazar ve ilahiyatçılar da Ayasofya'nın camiye çevrilmesine olan tepki gösteriyor.

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Selanik'teki Hristiyanlardan Ayasofya Camii protestosu!
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