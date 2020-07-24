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SON DAKİKA! Ayasofya’da ilk Cuma, Göktürk-1 uydusundan böyle görüntülendi

Gelen son dakika bilgisine göre Göktürk-1 uydusu Ayasofya'da kılınan ilk Cuma namazını görüntüledi. , 86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. Cuma namazına katılan 350 bin kişi, Göktürk-1 uydusundan da görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 17:44 Son Güncelleme: 24.7.2020 17:51 ABONE OL
SON DAKİKA! Ayasofya’da ilk Cuma, Göktürk-1 uydusundan böyle görüntülendi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. Seneler sonra Ayasofya'da kılınan ilk Cuma namazı için on binlerce vatandaş alana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazına 350 bin kişinin katıldığını açıkladı. 350 bin kişinin katıldığı Cuma namazı, Göktürk-1 uydusundan da görüntülendi. Çekilen fotoğraf karesinde kalabalık, binlerce metre yükseklikten net bir şekilde görüldü.

Son dakika: Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı! Başkan Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti Lokmalar döküldü, kurbanlar kesildi! Türkiye'nin dört bir yanında Ayasofya Camii coşkusu Başkan Erdoğan ilk namaz için Ayasofya'daydı; Namazdan çok önce gitti, Kur'an okudu...

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SON DAKİKA! Ayasofya’da ilk Cuma, Göktürk-1 uydusundan böyle görüntülendi
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