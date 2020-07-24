Son dakika haberler: Almanlardan çok konuşulacak manşet: Türkiye'den Batı'ya çifte tokat...

Ayasofya'da zincirler kırıldı. İlk Cuma namazı öncesi Türkiye'nin 81 ilinden bölgeye akın oldu. Tarihi yarımadada izdiham oluşurken, dünyanın da en önemli gündemlerinden biri Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra kılınacka ilk namaz oldu. Yabancı basın kuruluşları büyük ilgi gösterirken, Sultanahmet Meydanı'nda çok sayıda yabancı gazeteci görüldü. Bunun yanı sıra yabancı basın kuruluşları Ayasofya ile ilgili çok çarpıcı manşetler attı.