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haberler: Almanlardan çok konuşulacak manşet: 'den Batı'ya çifte tokat...

haberi: 'da 86 yıllık hasret sona erdi. Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk namaz öncesi tüm dünyanın gözü 'deydi. Birçok yabancı medya kuruluşu Türkiye'ye gelerek canlı yayın yaparken, Alman basınında çok konuşulacak bir manşet yer aldı.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 12:46 Son Güncelleme: 24.7.2020 12:55 ABONE OL
Son dakika haberler: Almanlardan çok konuşulacak manşet: Türkiye'den Batı'ya çifte tokat...

'da zincirler kırıldı. İlk Cuma namazı öncesi 'nin 81 ilinden bölgeye akın oldu. Tarihi yarımadada izdiham oluşurken, dünyanın da en önemli gündemlerinden biri Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra kılınacka ilk namaz oldu. Yabancı basın kuruluşları büyük ilgi gösterirken, Sultanahmet Meydanı'nda çok sayıda yabancı gazeteci görüldü. Bunun yanı sıra yabancı basın kuruluşları Ayasofya ile ilgili çok çarpıcı manşetler attı.

Son dakika haberler: Almanlardan çok konuşulacak manşet: Türkiye'den Batı'ya çifte tokat...

Onların arasında ise en dikkat çekici olanı Almanya'dan geldi. Almanya'nın önemli basın kuruluşlarından Tagesspiegel, 'nin Batı'ya karşı zaferini çarpıcı bir başlık ile okuyucularına servis etti. Erdoğan'ın 'daki fotoğrafı ile sosyal medyadan servis edilen haberde, "Ayasofya'da ilk Cuma namazı: Türk hükümet basını Batı'ya karşı 'çift tokatı' kutluyor" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberler: Almanlardan çok konuşulacak manşet: Türkiye'den Batı'ya çifte tokat...

Gazetenin tokat olarak nitelendirdiği ikinci konu da hayli dikkat çekiciydi. Gazete, 'nin Batı ülkelerine ikinci tokadı ise Doğu Akdeniz'de vurduğunu okuyucularına aktardı. Türkiye, Libya'da meşru hükümeti destekleyerek darbeci Hafter yanlılarını bozguna uğratmıştı. Doğu Akdeniz'deki haklardan vazgeçilmeyeceği, her hamleye karşılık verileceği MGK bildirisinde de yer almıştı.

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Son dakika haberler: Almanlardan çok konuşulacak manşet: Türkiye'den Batı'ya çifte tokat...
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