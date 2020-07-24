Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Son dakika: Jandarmadan kaçak içki operasyonu

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu, kaçak içki ve silah ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 12:04 Son Güncelleme: 24.7.2020 12:04 ABONE OL
Son dakika: Jandarmadan kaçak içki operasyonu
Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaynaşlı Sarıyer Mahallesi'nde KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün destekleri ile şüpheli K.K. ve E.K.'nın ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ev ve eklentilerinde 11 kök kenevir, 38 şişe 100 cc kaçak içki, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ile 2 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K.'ya idari para cezası kesildi. K.K. ve E.K. yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Jandarmadan kaçak içki operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA