SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 24 Temmuz corona virüs verileri

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 24 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 24 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

Son dakika: 24 Temmuz koronavirüs günlük vaka sayısı açıklandı! Son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti | Video

24 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor.

DÜNKÜ VERİLER

İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum.