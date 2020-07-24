Ürettiği balı hayır olarak dağıtıyor

Elazığ merkeze bağlı Bölüklü Köyünde annesiyle birlikte yaşayan Kezban Acar, tarla ve bahçe işlerinin yanı sıra arıcılık yapıyor. Uzun yıllar arıcılık yapan babasını koah hastalığı nedeniyle kaybeden Kezban Acar, babasının hatırasını yaşatmak amacıyla arıcılık yapmaya karar verdi. Babasından gördüğü teknikler ve çevresinden edindiği bilgilerle bu işe gönül veren Acar, 3 koloni ile başladığı işini bir yılda büyüterek 30 koloniye ulaştırırken, ürettiği balı da vefat eden babası için hayır olarak dağıtıyor.