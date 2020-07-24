Vali Yerlikaya’dan dört istek: Maske, seccade, sabır, anlayış

Ayasofya Camisi'nde bugün kılınacak Cuma namazı öncesinde namaza gelen vatandaşların güvenlik ve yönlendirmelerine ilişkin tedbirler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu bilgileri verdi:Ayasofya'ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz; maske, seccade, sabır, anlayış.Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Bu alanlar; erkekler için, Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi. Kadınlar için, Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı.Girişler, saat 10.00 itibariyle 11 ayrı kontrol noktasından sağlanacak. Ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere, toplam 101 ambulans görev yapacak. Ayasofya Camisi sabaha kadar açık olacak.