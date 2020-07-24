Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda el yapımı patlayıcılar ele geçirildi

"Yıldırım-2 "nda el yapımı patlayıcılar ele geçirildi

'de terör örgütü 'ya yönelik "Yıldırım-2 "nda tespit edilen sığınakta 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 22:12 ABONE OL
Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda el yapımı patlayıcılar ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Çukurca İlçesi Gündeş köyü kırsal alanında gerçekleştirilen operasyonda sığınak tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

''Sığınak içerisinde operasyonel birliklere ve konvoy faaliyetlerine saldırı ve eylemlerde kullanılmak üzere tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı, 4 uzaktan komutalı telsiz kontrollü pil bloğu, 1000 metre kablo ele geçirilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde etkisiz hale getirilmiş olup bölgede operasyonlar devam etmektedir.''

ARKADAŞINA GÖNDER
"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda el yapımı patlayıcılar ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA