1940'tan 1989'a kadar Bugs Bunny'nin sesi olan Mel Blanc, Bugs Bunny'i seslendirirken bir taraftan da hangisini kemirmiştir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''1940'tan 1989'a kadar Bugs Bunny'nin sesi olan Mel Blanc, Bugs Bunny'i seslendirirken bir taraftan da hangisini kemirmiştir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, '1940'tan 1989'a kadar Bugs Bunny'nin sesi olan Mel Blanc, Bugs Bunny'i seslendirirken bir taraftan da hangisini kemirmiştir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

1940'TAN 1989'A KADAR BUGS BUNNY'NİN SESİ OLAN MEL BLANC, BUGS BUNNY'İ SESLENDİRİRKEN BİR TARAFTAN DA HANGİSİNİ KEMİRMİŞTİR?

Havuç

Ağaç dalı

Galeta

Baston şeker