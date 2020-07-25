300 bin TL'lik teklifi reddetti: Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor!

"O GÜN VERDİĞİM SÖZÜN ARKASINDAYIM"



Eserini sergilediği gün verdiği sözün arkasında olduğunu ifade eden Şentürk, "4-5 yıl önce Bolu Belediyesi bünyesinde ahşap atölyesi açtık. Ahşap atölyesinde yapmış olduğumuz çalışmalardan birisi Hilye-i Şerif. 2.5 metreye 1.6 metre ebatlarında. 2 yılda tamamladık. 2019 başında sergiye hazır haldeydi. 2019 yılı Mart ayında Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde sergiledik. Sergilemiş olduğumuz dönemde söz vermiştik. Bir gün Ayasofya cami olursa herhangi bir bedel talep etmeksizin yapmış olduğumuz bu eseri Ayasofya Camii'ne hediye edeceğimizi deklare ettik. Bugün de yine sözümüzün arkasındayız. Eğer yetkili mercilerden gerekli izinler alınabilirse biz bu eseri Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyoruz. Peygamber efendimizin de İstanbul'u fetheden kumandan ve askerleriyle ilgili hadisi bulunmakla berber en uygun sergilenebileceği yer olarak Ayasofyayı düşündük" dedi.