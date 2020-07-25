Afyonkarahisar’dan kadınlara özel proje

Afyonkarahisar'ın 17 ilçesinde kadınlar için özel bir sohbet evleri yapımına başlandı. Edinilen bilgiye göre, 'Kadın Sohbet Evleri' projesi kapsamında hayata geçirilecek olan kültür evlerinde kadınların sosyal ve kültürel anlamda hoş vakit geçirebilmeleri ve sosyalleşmenin yanında bilgi birikimlerini de geliştirebilecekleri öğrenildi. Kadın Sohbet Evleri kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Bu evlerde kadınlar sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunabilecek, kitap okuyup spor yapabilecek, çeşitli kurslara katılabilecek… Kafelerde de vakit geçirebileceği Kadın Sohbet Evleri için çalışmaların hızla başladığı ve yapılacak tüm faaliyetlerin tamamen ücretsiz olacağı öğrenildi. Evlerde çocuğu olan kadınlar için de ayrıca emzirme odalarının bulunduğu belirtildi.

Bayat Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi'nden 'Kadın Sohbet Evleri' projesiyle ilgili tweet paylaşıldı. Yapımlarına başlanıldığı kaydedildi.