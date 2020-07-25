Almanya’da başörtülü çalışana hakaret eden market müdürü işten atıldı

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Cezayir kökenli lise öğrencisi başörtülü Meriam J., yaz tatili döneminde para kazanmak için bir markette işe başladı. Kimliği açıklanmayan market müdürü, "Hamburg'da başörtülü şekilde burada çalışamazsın" dedi ve Meriam'a hakaret etti. Olayın ardından işten ayrılan ve oldukça üzülen Meriam, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlatarak bir görüntü yayınladı. Söz konusu görüntüler, yaklaşık 2 milyon kez izlenince, market zincirine tepki büyüdü. Şirket, Hamburg'daki markette çalışan müdürü işten çıkardı. Anlaşma yoluna giden şirket genç kızdan özür dileyip tazminat ödedi ve Meriam'in avukat masraflarını da üstlendi.



'PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜ, DAVANIN SEYRİNİ ETKİLEDİ'

Avukat Yalçın Tekinoğlu, "Hakarete uğrayan Meriam için beş rakamlı bir tazminat talebinde bulunduk. Market zincirlerinin merkezi bizden özür diledi. Hamburg'daki marketi çalıştıran şahsın ikisi Hamburg'da, biri Lübeck'te olmak üzere üç marketi varmış. Şirket, bu marketlerden Hamburg'da olanı hakaret eden müdürün elinden alarak, şahsa ceza verdi. Biz de manevi tazminatla birlikte tüm avukatlık masraflarımızı karşı taraftan aldık. Meriam'in paylaştığı görüntünün, sosyal medyada milyonlara ulaşması davanın seyrini etkiledi" dedi.