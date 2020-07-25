Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını sürüyor

Polis, yoğunluk nedeni ile sınırlı sayıda ziyaretçiyi içeriye alırken, dışarıda yüzlerce kişi içeriye girmek için sıra bekledi.

İbadete açılan Ayasofya Camii, ikinci günü sabah saatlerinden itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.







İçeriye giremeyen yüzlerce kişinin öğle namazını dışarıda kıldı. Öğle namazının ardından ziyaretçi sayısının arttığı görüldü.



Yoğunluk nedeni ile ziyaretçiler gruplar halinde içeriye alındı. Yüzlerce ziyaretçi içeriye girebilmek için dışarıda kuyruk oluşturdu. Polis, içeriye girenleri maske takmaları yönünde uyarıda bulundu.





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