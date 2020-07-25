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başimamı Prof. Dr. : Gurur duydum

başimamı Prof. Dr. : Hayatım boyunca Ayasofya benim de içimde bir ukdeydi. Bu anlamlı eserde görev almak benim için gerçekten büyük onur

İSA TATLICAN İSA TATLICAN
Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Ayasofya Camisi başimamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın: Gurur duydum
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş önceki gün Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın baş imam olarak atandığını açıklamıştı. Dün gerçekleşen ilk Cuma namazı sonrasında Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın SABAH'a konuştu. Hayatı boyunca Ayasofya'nın içinde bir özlem olarak kaldığnıı söyleyen Boynukalın, "Bu ülkenin, milletimizin her bir ferdi gibi hayatım boyunca Ayasofya benim de içimde bir ukteydi. Her ilahiyatçı gibi ben de burada görev almayı çok isterdim.
Görevin şahsıma verileceğinden bir hafta önce haberim oldu. Çok gurur duydum. Bu görevin bana tebliğ edilmesinden bu tarihi mirasın emanetçisi olmaktan onur duydum. Haberi bana Diyanet İşleri Başkanımız bildirdi. Allah bu görevi layıkıyla yerine getirmemizi nasip etsin. Bu anlamlı eserde görev almak benim için gerçekten büyük onur" dedi.
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Ayasofya Camisi başimamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın: Gurur duydum
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