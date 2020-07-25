Ayasofya güvenli ellere emanet

Dün kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde görevlendirilen imam ve müezzinler, ulusal ve uluslararası çevrelerdeki İslam hukuku çalışmalarıyla, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında dünya birincilikleriyle tanınıyor. Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor. Boynukalın'ın telif ettiği çok sayıda Türkçe ve Arapça kitap, makale ve ansiklopedi maddesi bulunuyor. Ayasofya-i Kebir Camisi'nin diğer imamları, hafız Ferruh Muştuer ile Bünyamin Topçuoğlu da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmalarındaki dünya birincilikleriyle dikkati çekiyor.