Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ayasofya güvenli ellere emanet

Ayasofya güvenli ellere emanet

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Ayasofya güvenli ellere emanet
Dün kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde görevlendirilen imam ve müezzinler, ulusal ve uluslararası çevrelerdeki İslam hukuku çalışmalarıyla, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında dünya birincilikleriyle tanınıyor. Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor. Boynukalın'ın telif ettiği çok sayıda Türkçe ve Arapça kitap, makale ve ansiklopedi maddesi bulunuyor. Ayasofya-i Kebir Camisi'nin diğer imamları, hafız Ferruh Muştuer ile Bünyamin Topçuoğlu da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmalarındaki dünya birincilikleriyle dikkati çekiyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayasofya güvenli ellere emanet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA