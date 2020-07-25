Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gül kokusu kapladı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla, 86 yıl ibadetsiz kalan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, ilk namaz öncesinde, cami içi, çevresi bir tonu doğal, 20 tonu da esansiyel olmak üzere toplam 21 ton gülsuyu ile yıkandı. Ayrıca Cuma Namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın eden vatandaşlara küçük kutularda hazırlanan 10 bin adet gül lokumu ile küçük şişelerde gülsuyu dağıtımı gerçekleştirildi.

CAMİNİN İÇİNİ ISPARTA İLE ÖZDEŞLEŞEN GÜL KOKUSU SARDI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk namaz öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gülsuyu ile yıkandı. Caminin içi ve etrafını Isparta ile özdeşleşen gül kokusu kapladı.

Isparta Belediyesinden giden ekipler sırt pompalarıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisini, halısından, mermerine, mimberinden, mihrabına kadar bir tonluk doğal gülsuyu ile yıkadı. Yine dış mekanlarda da 20 ton esansiyel gülsuyu pülverizatör yardımıyla iki tabanca kullanılarak yıkandı. Bu esnada ilk namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın eden binlerce vatandaş, püskürtülen basınçlı gülsuyunun önüne geçerek 'bizi de gülsuyu ile yıkayın' dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışında ise Isparta Belediyesinin gülsuyu ile cami içi ve çevresinde yaptığı yıkama çalışmaları ise basının büyük ilgi odağı oldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yaptığı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'n 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasına vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

86 yıllık bir hasretin sonunda vuslata ermek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gülsuyu ile yıkamak, Muhammed'i Gülü o heyecanı yaşayan vatandaşlarımıza takdim edebilmek, bizim için büyük bir onurdu. Böylesine ayrıcalıklı bir durumu yaşamak Isparta için de gülümüz için de ayrıca gurur verici bir olaydı" dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilk namaz için akın eden vatandaşlarda Isparta Belediyesine teşekkür etti. Vatandaşlar, "Isparta Belediyesine ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böylesi bir günde bizleri gülsuyu ile serinletti, camiyi yıkadı. Allah razı olsun" dediler.

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