Çiller: Bugün vuslat günü

Eski başbakanlardan Tansu Çiller de dün Ayasofya-i Kebir Camisi'ndeki ilk Cuma namazına katıldı. uygularını paylaşan Çiller, "Bu heyecan, bugün bir vuslat günü olarak ortaya çıkıyor. Tabii ben bunun ne kadar güç olduğunu bilen bir geçmişten geliyorum. Çok büyük bir dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir" dedi. Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasının çok büyük bir dirayet ve cesaret istediğini belirterek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün buna emeği geçenleri ayrı ayrı, teker teker kutlamak isterim." dedi. Ayasofya'nın bir dünya mirası olduğuna da işaret edilmesi gerektiğini vurgulayan Çiller, "Herkes bir şey söyler. Ama son sözü daima milletimiz söyler. Milletimiz de ne söylerse iyi söyler, güzel söyler. Ve bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.