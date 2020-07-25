Hangisi, Osmanlı padişahlarının şiirlerinde kullandığı mahlaslardan biri değildir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangisi, Osmanlı padişahlarının şiirlerinde kullandığı mahlaslardan biri değildir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangisi, Osmanlı padişahlarının şiirlerinde kullandığı mahlaslardan biri değildir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

HANGİSİ, OSMANLI PADİŞAHLARININ ŞİİRLERİNDE KULLANDIĞI MAHLASLARDAN BİRİ DEĞİLDİR?

Ahmedi

Mehmedi

Muradi

Selimi