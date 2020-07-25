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'da şehit düşen Jandarma Konukçu'nun naaşı memleketine uğurlandı

'daki terör operasyonunda yaralanan ve bir haftadır tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Ali Konukçu'nun cenazesi, törenle memleketi 'ya gönderildi.

AA
Giriş Tarihi: 25.7.2020 09:37 Son Güncelleme: 25.7.2020 09:38 ABONE OL
Hatay'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Konukçu'nun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Konukçu için İl Jandarma Komutanlığında basına kapalı düzenlenen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam ve diğer ilgililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze kara yoluyla Konya'ya uğurlandı.

Hatay'daki terör operasyonunda 18 Temmuz'da yaralanan Konukçu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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Hatay'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Konukçu'nun naaşı memleketine uğurlandı
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