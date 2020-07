Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu Corana virüse yakalandı

Trabzon'un Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun Korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.Konuyla ilgili Of Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Salim Salih Sarıalioğlu ile son 4 gün içinde temas edenlerin dikkatli olmaları istenerek "20-24 Temmuz tarihleri arasında belediye başkanımızla yakın temas kuran vatandaşlarımızın kendilerine birkaç gün boyunca dikkat etmeleri, yakın çevreleriyle ve aileleriyle temas kurmamaları, ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri durumunda en yakın sağlık birimine müracaat ederek test yaptırmaları önemle rica olunur. Yüksek ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri bulunmayan vatandaşlarımızın Covid-19 testi için sağlık birimlerini gereksiz yere meşgul etmemeleri önemle rica olunur. Belediye başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını rabbimizden diliyor ve dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini yer verildi.