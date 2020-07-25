Sabrın sonu selamet

Ayasofya'nın resmen cami statüsü ile ibadete açılması büyük bir coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabındann, "Ayasofya'nın kubbesi fethin şerefini kuşanıyor" derken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Cumamız mübarek olsun. Fatih'e ve yolundan gidenlere selam olsun" diyerek duygularını paylaştı. Devletin zirvesi de sevincini sosyal medya hesaplarından paylaştı. ANKARAİSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak" dedi. Ayasofya Camii, açılışının yapıldığı Cuma namazından sonra ikindi, akşam ve yatsı namazlarında da vatandaşlar tarafından dolduruldu.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sarsılmaz duruşu ve kararlılığıdır. Ayasofya artık müminlerin duasıyla mesud bir mabed.Ayasofya'nın Nûr suresinin 35. ayeti nakşedilmiş kubbesi İslam'ın nurunu, şerefeleri fethin şerefini kuşanıyor yeniden. Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgârlarla açılıyor kapıları; kıyamda buluşturuyor İslam âlemini. Ayasofya, ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı: Allah bir! #AyasofyaiKebirCamiiSerifiSabrın sonu selamet... #AyasofyadaİlkCumaAyasofya'da Kur'ân-ı Kerim sedası... Şükürler olsun...Cumamız mübarek olsun. Fatih'e ve yolundan gidenlere selam olsun. Bu mübarek günün feyiz ve bereketi ruhlarımıza şifa, dertlerimize deva, ahdimize vefa olsun.Fethin sembolü; #AyasofyaCamiiGeceler vardır, dirilişe gebedir! Fecr olur! Şehr-i İstanbul Feth olunur! Bir çağ kapanır, bir çağ açılır!" Recep Tayyip Erdoğan #AyasofyaKebirCamiiŞerifiVesile olan Sn.Cumhurbaşkanımız @ RTErdogan'dan Allah razı olsun. Bu muhteşem cami bir daha ezansız ve secdesiz kalmasın. Rabbimize şükürler olsun. #AyasofyaCamiiRüyamızı gerçekleştiren Allah'a şükürler olsun... Bir milleti özlemiyle buluşturan, bir vesayeti sona erdiren Recep Tayyip Erdoğan'a minnetle... #AyasofyaCamiiBir rüya gerçek oldu. Fatih'in emaneti ezanlarla, salavatlarla, dualarla ihya edilecek. O gün, bu gün... #AyasofyaCamiiHasretimiz bitiyor, şimdi vuslat zamanı. "Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi" #AyasofyaCamii86 yıl sonra Ayasofya Camii kıyamda. Rabbimize hamdolsun. Cumamız mübarek olsun. #AyasofyaCamiiElhamdülillah! #AyasofyaKebirCamiiSerifi