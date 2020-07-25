Ayasofya'nın resmen cami statüsü ile ibadete açılması büyük bir coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabındann, "Ayasofya'nın kubbesi fethin şerefini kuşanıyor" derken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Cumamız mübarek olsun. Fatih'e ve yolundan gidenlere selam olsun" diyerek duygularını paylaştı. Devletin zirvesi de sevincini sosyal medya hesaplarından paylaştı. ANKARA
24 SAAT AÇIK KALACAK
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak" dedi. Ayasofya Camii, açılışının yapıldığı Cuma namazından sonra ikindi, akşam ve yatsı namazlarında da vatandaşlar tarafından dolduruldu.
MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP:
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sarsılmaz duruşu ve kararlılığıdır. Ayasofya artık müminlerin duasıyla mesud bir mabed.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:
Ayasofya'nın Nûr suresinin 35. ayeti nakşedilmiş kubbesi İslam'ın nurunu, şerefeleri fethin şerefini kuşanıyor yeniden. Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgârlarla açılıyor kapıları; kıyamda buluşturuyor İslam âlemini. Ayasofya, ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL:
Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı: Allah bir! #AyasofyaiKebirCamiiSerifi
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN:
Sabrın sonu selamet... #AyasofyadaİlkCuma
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU:
Ayasofya'da Kur'ân-ı Kerim sedası... Şükürler olsun...
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN:
Cumamız mübarek olsun. Fatih'e ve yolundan gidenlere selam olsun. Bu mübarek günün feyiz ve bereketi ruhlarımıza şifa, dertlerimize deva, ahdimize vefa olsun.
ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ:
Fethin sembolü; #AyasofyaCamii
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MAHİR ÜNAL:
Geceler vardır, dirilişe gebedir! Fecr olur! Şehr-i İstanbul Feth olunur! Bir çağ kapanır, bir çağ açılır!" Recep Tayyip Erdoğan #AyasofyaKebirCamiiŞerifi
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK:
Vesile olan Sn.Cumhurbaşkanımız @ RTErdogan'dan Allah razı olsun. Bu muhteşem cami bir daha ezansız ve secdesiz kalmasın. Rabbimize şükürler olsun. #AyasofyaCamii
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU:
Rüyamızı gerçekleştiren Allah'a şükürler olsun... Bir milleti özlemiyle buluşturan, bir vesayeti sona erdiren Recep Tayyip Erdoğan'a minnetle... #AyasofyaCamii
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU:
Bir rüya gerçek oldu. Fatih'in emaneti ezanlarla, salavatlarla, dualarla ihya edilecek. O gün, bu gün... #AyasofyaCamii
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:
Hasretimiz bitiyor, şimdi vuslat zamanı. "Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi" #AyasofyaCamii
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM:
86 yıl sonra Ayasofya Camii kıyamda. Rabbimize hamdolsun. Cumamız mübarek olsun. #AyasofyaCamii
TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ:
Elhamdülillah! #AyasofyaKebirCamiiSerifi