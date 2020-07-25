Sağlık Bakan Koca'nın belirttiği Pnömoni nedir, ne ifade ediyor? Pnömonili hasta ne demek?

Türkiye'nin 25 Temmuz 2020 Cumartesi gününe ilişkin corona virüsü verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika olarak açıklandı. Bakan Koca açıklamasında önemli bir detaya da dikkat çekti ve son bir haftada Pnömonili hasta sayısı oranının azaldığı illeri duyurdu. Bakan Koca'nın belirttiği 'Pnömoni' kelimesi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu noktada, 'Pnömoni nedir, ne anlama geliyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, Pnömoni nedir, neyi ifade ediyor? Pnömonili hasta ne demek? Detaylar haberimizde.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 25 Temmuz corona virüs verileri

PNÖMONİ NEDİR, NE DEMEK?

Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre oldukça bulaşıcıdır.