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: AK Parti Sözcüsü 'ten 'a çok sert tepki: Er ya da geç anlamaya mecbursunuz

haberine göre; AK Parti Sözcüsü , 'daki skandal görüntülere sert tepki gösterdi. Çelik, Ayasofya'nın açılmasını protesto ederken haddini aşarak Türk Bayrağı'nı yakan Yunanistan'a, "Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans’ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya Camii’nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar." ifadeleri ile yüklendi.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 12:44 Son Güncelleme: 25.7.2020 12:47 ABONE OL
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a çok sert tepki: Er ya da geç anlamaya mecbursunuz

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'da Türk Bayrağı'nın yakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından zehir zemberek sözler kullandı. Çelik, "Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans'ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya Camii'nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Yunanistan'a sert ifadelerle yüklenen Ömer Çelik'in paylaşımları şöyle:

Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans'ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya Camii'nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar.

Ayasofya Camii'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz...

Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz.

Kendi bayraklarının yanına dün Bizans bayrağı asanlar ve yas ilan edenler bayrağımıza saygısızlık yapamazlar.

Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya Camii'nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır.

Bayrağımıza dün eşlik eden sancaklar ve Ayasofya Camii'nde verilen mesajlar hafızamızın sadece tarihe değil geleceğe ait olduğunu da gösterdi.

Ayasofya Camii tüm insanlığın ortak değeri olarak herkese açıktır. Bayrağımızın ve sancakların dediği gibi, orası Ayasofya Camii'dir.

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a çok sert tepki: Er ya da geç anlamaya mecbursunuz
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